У омского художника украли картину, которую он писал 4 года
Стоит работа 50 тысяч рублей.
Стоит работа 50 тысяч рублей.
58-летний омский художник обратился в полицию и рассказал, что у него из дома пропал портрет Петра I. Над картиной мужчина работал 4 года и стоимость ее оценил в 50 тысяч рублей. Как рассказали в
В поисках пропажи участковый проверил антикварные магазины и ближайшие рынки. Там ему и удалось найти картину, которую, как выяснилось, 34-летний приятель художника утащил из дома, когда все уснули, а затем продал за 300 рублей. Вместе с произведением искусства злоумышленник прихватил и пакет с овощами. Ранее похититель уже был судим за имущественные преступления, теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.
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