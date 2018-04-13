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12:41 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре ВАЗ снес 8 метров дорожного ограждения

Авария произошла 13 апреля в 7:15 на улице Ставропольской.

Источник: Кубань 24

По предварительным данным 34-летний мужчина ехал за рулем ВАЗ-2105 по улице Ставропольской со стороны улицы Павлова в сторону Шевченко и наехал на бордюрный камень. После этого автомобиль врезался в металлическое ограждение, повредив 8 м.

«Водитель получил различные травмы и был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Медосвидетельствование показало, что он был трезвый за рулем», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту ДТП проводится проверка.

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