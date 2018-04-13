В Краснодаре ВАЗ снес 8 метров дорожного ограждения

По предварительным данным 34-летний мужчина ехал за рулем ВАЗ-2105 по улице Ставропольской со стороны улицы Павлова в сторону Шевченко и наехал на бордюрный камень. После этого автомобиль врезался в металлическое ограждение, повредив 8 м.