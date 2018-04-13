В Екатеринбурге 16 лет расследуют пропажу двух жен одного рабочего
Обе женщины пропали с разницей в год, но водитель эвакуатора наотрез отрицает свою вину.
Обе женщины пропали с разницей в год, но водитель эвакуатора наотрез отрицает свою вину.
В Екатеринбурге вот уже 16 лет не может сдвинуться с мертвой точки дело об убийстве двух женщин в
— Олега Скурихина мы дергали на допросы множество раз, но все обвинения в свой адрес он отрицает, — рассказал «КП-Екатеринбург» источник. — По его словам, дамы от него ушли. Что с ними случилось, он не знает.
Сейчас обе загадочные пропажи следователи объединили в одно уголовное дело и ищут возможных свидетелей пропажи Беловой и Усольцевой.
— Белова в ночь с 1 на 2 мая 2001 года была в гостях у своей подруги по улице Уральская, 27 в городе
Удивительно, но последний, с кем видели обоих женщин — был именно высокий спортивный блондин. Приметы полностью совпадают с внешностью Скурихина. Но никаких доказательств, что женщины были убиты, пока нет.
— Усольцеву последний раз видели 20 апреля 2002 года, ее сопровождал мужчина высокого роста, крепкого телосложения, со светлыми волосами, возможно, данный мужчина мог передвигаться на автомашине ВАЗ-2121 белого цвета, — добавляют в СУ СКР по Свердловской области. — Усольцева могла пропасть в период времени с 20 по 22 апреля 2002 года. Предположительно, 22 апреля 2002 года Усольцева собиралась ехать в Екатеринбург.
У Татьяны Беловой был рост 168 сантиметров, рыжие волосы, карие глаза, в нижней части живота — шрам от операции. В момент пропажи была одета в спортивный черный костюм из плащевки, белые кроссовки.
У Нины Усольцевой рост 165−170 сантиметров, светлые волнистые волосы, светлые глаза. Была одета в черный длинный плащ, красную обтягивающую водолазку из шерсти, черные брюки, черные ботинки, золотые серьги в виде колец.
Если вы знаете
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.