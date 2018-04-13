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12:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 16 лет расследуют пропажу двух жен одного рабочего

Обе женщины пропали с разницей в год, но водитель эвакуатора наотрез отрицает свою вину.

В Екатеринбурге вот уже 16 лет не может сдвинуться с мертвой точки дело об убийстве двух женщин в Каменске-Уральском. Обе женщины пропали при загадочных обстоятельствах в одном возрасте — 42 года, но с разницей в 11 месяцев. Татьяна Белова и Нина Усольцева друг друга не знали, но жили с одним и тем же мужчиной — водителем эвакуатора Олегом Скурихиным. После пропажи Беловой в мае 2001 года, Скурихин тут же закрутил роман с инженером Усольцевой. Вместе они прожили почти год. В апреле 2002 году женщина также исчезла. Тела обеих так до сих пор не нашли. Что с ними произошло — неизвестно. И хотя обе жили со Скурихиным, сам «Дон Жуан» свою причастность к исчезновению возлюбленных отрицает. Хотя сам ранее уже был судим за избиением других своих сожительниц.

— Олега Скурихина мы дергали на допросы множество раз, но все обвинения в свой адрес он отрицает, — рассказал «КП-Екатеринбург» источник. — По его словам, дамы от него ушли. Что с ними случилось, он не знает.

Сейчас обе загадочные пропажи следователи объединили в одно уголовное дело и ищут возможных свидетелей пропажи Беловой и Усольцевой.

— Белова в ночь с 1 на 2 мая 2001 года была в гостях у своей подруги по улице Уральская, 27 в городе Каменск-Уральском, — поясняют в СУ СКР по Свердловской области. — Около 2 часов ночи 2 мая 2001 она вышла от подруги и направилась домой. Предположительно, женщина могла пойти в сторону площади Горького в Каменск-Уральском, где могла взять автомашину такси, либо «частника», которые практически круглосуточно в то время дежурили на площади Горького. Кроме того, женщина могла пойти в сторону улицы Октябрьская, где могла поймать случайную машину и уехать. Предположительно, Белова собиралась ехать к дому по улице Челябинская, 39, где временно проживала. По данным следствия, Белову сопровождал мужчина высокого роста, крепкого телосложения, со светлыми волосами.

Удивительно, но последний, с кем видели обоих женщин — был именно высокий спортивный блондин. Приметы полностью совпадают с внешностью Скурихина. Но никаких доказательств, что женщины были убиты, пока нет.

— Усольцеву последний раз видели 20 апреля 2002 года, ее сопровождал мужчина высокого роста, крепкого телосложения, со светлыми волосами, возможно, данный мужчина мог передвигаться на автомашине ВАЗ-2121 белого цвета, — добавляют в СУ СКР по Свердловской области. — Усольцева могла пропасть в период времени с 20 по 22 апреля 2002 года. Предположительно, 22 апреля 2002 года Усольцева собиралась ехать в Екатеринбург.

У Татьяны Беловой был рост 168 сантиметров, рыжие волосы, карие глаза, в нижней части живота — шрам от операции. В момент пропажи была одета в спортивный черный костюм из плащевки, белые кроссовки.

У Нины Усольцевой рост 165−170 сантиметров, светлые волнистые волосы, светлые глаза. Была одета в черный длинный плащ, красную обтягивающую водолазку из шерсти, черные брюки, черные ботинки, золотые серьги в виде колец.

Если вы знаете что-либо об исчезновении Татьяны Беловой или Нины Усольцевой, обратитесь в СКР Каменска-Уральского по адресу: улица Чайковского, 12 (кабинет 206) или по телефону: 8 (3439)32−23−15 (дежурная часть МО МВД РФ «Каменск-Уральский»), 9 (3439)32−60−55 (следственный отдел по городу Каменск-Уральский СКР), или по телефонной линии «02».

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