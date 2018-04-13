Врача-хирурга будут судить за смерть пациента в алуштинской больнице
Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.
Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.
Дело
Расследование проводилось Следственным отделом по Алуште.
«Врач обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в сообщении.
Согласно информации следствия, вечером 25 июня прошлого года обвиняемый осмотрел пациента и не определил показания для его госпитализации в стационар для хирургического вмешательства. В результате действий врача пациент лишился своевременной медпомощи. Пациент был госпитализирован в хирургическое отделение больницы через два дня, где и скончался.
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