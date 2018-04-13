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16:29 (мск), источник: АиФ Крым

Врача-хирурга будут судить за смерть пациента в алуштинской больнице

Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

Дело врача-хирурга алуштинской больницы, который обвиняется в причинении пациенту смерти по неосторожности летом прошлого года, направлено в суд, передает пресс-служба Следкома РФ по Крыму.

Расследование проводилось Следственным отделом по Алуште.

«Врач обвиняется в совершении преступления, предусмотренного по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в сообщении.

Согласно информации следствия, вечером 25 июня прошлого года обвиняемый осмотрел пациента и не определил показания для его госпитализации в стационар для хирургического вмешательства. В результате действий врача пациент лишился своевременной медпомощи. Пациент был госпитализирован в хирургическое отделение больницы через два дня, где и скончался.

Врачу-хирургу грозит до трех лет тюремного заключения.

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