В Кантемировском районе планируют ввести противопожарный режим с 15 апреля

Источник: РИА "Воронеж"

Особый противопожарный режим планируют ввести в Кантемировском районе в воскресенье, 15 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Богучарскому и Кантемировскому районам Андрей Волошенко в пятницу, 13 апреля.

По данным районной ЕДДС, спасатели потушили 235 кв. м бытового и строительного мусора и возгорание бесхозной пристройки в период с 9 по 13 апреля. Основные источники возгораний — сухая растительность, камыш, мусор, выжигание некошеной травы, шалости с огнем. Пожарные выезжали на тушения в Кантемировку, села Валентиновку, Митрофановку, Михайловку, Писаренко, Фисенко, Талы восемь раз с 5 по 13 апреля.

— Ежегодно весной предупреждаем жителей об опасности поджогов сухой травы и мусора. Но пожары продолжают возникать и наносят ущерб природе и людям. Убедительно прошу жителей думать о последствиях, не сжигать собранную траву и мусор. Андрей Волошенко

Для выявления термоточек пожарные используют квадрокоптер и спутники. По словам начальника ПСЧ-42 Андрея Ерискина, пожары в Кантемировском районе возникают, в основном, из-за человеческого фактора.