В Кантемировском районе планируют ввести противопожарный режим с 15 апреля
Основные источники возгораний — камыш, сухая трава, мусор.
Основные источники возгораний — камыш, сухая трава, мусор.
Особый противопожарный режим планируют ввести в Кантемировском районе в воскресенье, 15 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Богучарскому и Кантемировскому районам Андрей Волошенко в пятницу, 13 апреля.
По данным районной ЕДДС, спасатели потушили 235 кв. м бытового и строительного мусора и возгорание бесхозной пристройки в период с 9 по 13 апреля. Основные источники возгораний — сухая растительность, камыш, мусор, выжигание некошеной травы, шалости с огнем. Пожарные выезжали на тушения в Кантемировку, села Валентиновку, Митрофановку, Михайловку, Писаренко, Фисенко, Талы восемь раз с 5 по 13 апреля.
— Ежегодно весной предупреждаем жителей об опасности поджогов сухой травы и мусора. Но пожары продолжают возникать и наносят ущерб природе и людям. Убедительно прошу жителей думать о последствиях, не сжигать собранную траву и мусор.
Для выявления термоточек пожарные используют квадрокоптер и спутники. По словам начальника ПСЧ-42 Андрея Ерискина, пожары в Кантемировском районе возникают, в основном,
— В основном, происходят ландшафтные пожары, горит сухая трава. Особая угроза в поймах рек и ручьев, где растет камыш. Много сухой травы и деревьев у жилых домов. Угроза увеличивается там, где есть необрабатываемые земельные участки, — пояснил Андрей Ерискин.
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