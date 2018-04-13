Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
В России построили тягач «Вощина-1»
Младенческая и материнская смертность достигли исторического минимума
Что станет с ипотекой после введения санкций
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком» - эксперт
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
СМИ: Европа завалила Украину несъедобными продуктами
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Ирина Аллегрова позирует в платье с очень глубоким декольте
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
В Китае арестовали россиянина за прыжок с небоскреба (фото)
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
11Акции в память о погибших в Кемерово
12:48 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Кантемировском районе планируют ввести противопожарный режим с 15 апреля

Основные источники возгораний — камыш, сухая трава, мусор.

Источник: РИА "Воронеж"

Особый противопожарный режим планируют ввести в Кантемировском районе в воскресенье, 15 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Богучарскому и Кантемировскому районам Андрей Волошенко в пятницу, 13 апреля.

По данным районной ЕДДС, спасатели потушили 235 кв. м бытового и строительного мусора и возгорание бесхозной пристройки в период с 9 по 13 апреля. Основные источники возгораний — сухая растительность, камыш, мусор, выжигание некошеной травы, шалости с огнем. Пожарные выезжали на тушения в Кантемировку, села Валентиновку, Митрофановку, Михайловку, Писаренко, Фисенко, Талы восемь раз с 5 по 13 апреля.

— Ежегодно весной предупреждаем жителей об опасности поджогов сухой травы и мусора. Но пожары продолжают возникать и наносят ущерб природе и людям. Убедительно прошу жителей думать о последствиях, не сжигать собранную траву и мусор.
Андрей Волошенко

Для выявления термоточек пожарные используют квадрокоптер и спутники. По словам начальника ПСЧ-42 Андрея Ерискина, пожары в Кантемировском районе возникают, в основном, из-за человеческого фактора.

— В основном, происходят ландшафтные пожары, горит сухая трава. Особая угроза в поймах рек и ручьев, где растет камыш. Много сухой травы и деревьев у жилых домов. Угроза увеличивается там, где есть необрабатываемые земельные участки, — пояснил Андрей Ерискин.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Опрос РИА «Воронеж». Что такое толмач, десница, челлендж, биткоин
ГД хочет ограничить ввоз лекарств, сигарет и алкоголя из США
Солнце, пляж и пулемет. Опасно ли россиянам ехать в Египет?
В Японии живет самый фотогеничный кот в мире (фото)
Назван российский город с самыми быстрорастущими зарплатами
Разработчик «Новичка» объяснил выздоровление Скрипалей
Лайфхак: как варить яйца, чтобы они не трескались?
Социологи узнали, что россияне думают о внешней политике страны
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Автомобиль закопали на 50 лет (его выиграли в лотерею) Таким образом в мексиканском городе Охинага поступили с автомобилем, который выиграл в лотерею один из жителей
Hi-Tech
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram Говорят, что скандальный мессенджер уже начали блокировать.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране
В России появилась ипотека под 0%
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь