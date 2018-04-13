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13:09 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

УАЗ сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Челябинске

ДТП со смертельным исходом произошло на дороге Меридиан — сад «Колющенец» сегодня, 13 апреля. В 10 часов утра автомобиль УАЗ сбил пожилую женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в пресс-службе ГУ МВД.

От полученных травм 72-летняя пострадавшая скончалась на месте. За рулем фургона был 25-летний мужчина. Инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожного инцидента.

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