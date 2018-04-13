УАЗ сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Челябинске
ДТП со смертельным исходом произошло на дороге Меридиан — сад «Колющенец» сегодня, 13 апреля. В 10 часов утра автомобиль УАЗ сбил пожилую женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в
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