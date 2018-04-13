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13:04 (мск), источник: Интерфакс

Участники бунта в копейской колонии получили от 3,5 лет условно до пяти лет колонии

Челябинск. 13 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Челябинский областной суд в пятницу огласил приговор 17 участникам трехдневных массовых беспорядков в исправительной колонии в Копейске (ИК-6) в 2012 году, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Урал» из зала суда.

Всем подсудимым назначены сроки наказания в виде лишения свободы от 3,5 лет условно до пяти лет колонии, большинство будет отбывать его в колонии строгого режима.

Одиннадцать подсудимых признаны виновными по ч.1 ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков), им назначены сроки четырех до пяти лет колонии. Также один из них признан виновным по ч.1 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

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Шестеро признаны виновными по ч.2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), трое из них осуждены еще и по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Один из них приговорен к 3,5 годам условно, остальные пятеро получили от двух лет восьми месяцев до трех лет и восьми месяцев лишения свободы.

Согласно решению суда, один из подсудимых будет отбывать наказание в колонии особого режима, трое — в колонии общего режима, остальные — строгого.

Ранее сообщалось, что заключенные организовали массовые беспорядки на территории ИК-6 в Копейске 24 ноября 2012 года во время проведения мероприятия «День открытых дверей».

Перед обедом 250 осужденных вышли в коридор жилой зоны учреждения и выдвинули требования по ослаблению режима содержания, в частности — освобождению ряда осужденных из штрафного изолятора. Некоторые призывали к беспорядкам собравшихся возле стен колонии родственников и знакомых.

Кроме того, некоторые из участников беспорядков снаружи колонии бросали в сотрудников ОМОН камни и пластиковые бутылки, заполненные снегом и льдом. Всего в ходе усмирения бунта получили травмы восемь бойцов ОМОНа.

Полиция задержала 38 человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Позже всем назначили штрафы в размере 1 тыс. рублей.

Руководство колонии заявило о полном прекращении беспорядков 26 ноября 2012 года.

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