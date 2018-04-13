Мать омского школьника украла телефон у второклассника
Мальчик забыл гаджет на скамейке, чем и воспользовалась женщина.
Мальчик забыл гаджет на скамейке, чем и воспользовалась женщина.
Преступление произошло в одной из школ в Центральном округе. У ученика второго класса пропал телефон стоимостью 4,5 тысячи рублей. Он оставил гаджет на скамейке у гардероба, а вспомнил уже, когда зашел в класс. Вернулся назад — а аппарата уже и след простыл.
Чтобы раскрыть преступление, оперативникам понадобилось меньше часа.
— Они установили всех родителей, которые привели детей в школу в это же время, — рассказали в
Благодаря очевидцам, силовики вышли на 40-летнюю женщину, которая привела в школу первоклассника. У нее дома нашли тот самый телефон. Подозреваемая призналась: чтобы похитить оставленный мальчиком телефон, сначала сверху прикрыла его сумкой, а затем незаметно взяла и вышла из школы. На бессовестную мамашу завели уголовное дело. За кражу ей грозит до 2 лет тюрьмы.
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