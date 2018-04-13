Мать омского школьника украла телефон у второклассника

Преступление произошло в одной из школ в Центральном округе. У ученика второго класса пропал телефон стоимостью 4,5 тысячи рублей. Он оставил гаджет на скамейке у гардероба, а вспомнил уже, когда зашел в класс. Вернулся назад — а аппарата уже и след простыл.

Чтобы раскрыть преступление, оперативникам понадобилось меньше часа.

— Они установили всех родителей, которые привели детей в школу в это же время, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области. — Побеседовали с ними и учителями начальных классов, встречавшими детей у входной двери.