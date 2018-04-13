Полиция задержала предполагаемого убийцу мигрантов на берегу Вуоксы

Источник: Reuters

Мужчину задержали 12 апреля сотрудники уголовного розыска. Выборжец подозревается в убийстве двоих мигрантов, найденных в дрейфующей лодке на реке Вуокса.

Про задержанного известно, что он имел отношение к охранным структурам города. Один из убитых родился в Узбекистане. В Выборге зарегистрирован с 2015 года, работал в одной из служб такси. Сообщается, что он был постоянным посетителем спортзалов и выступал на соревнованиях по смешанным единоборствам.