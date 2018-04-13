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13:47 (мск), источник: ivbg.ru

Полиция задержала предполагаемого убийцу мигрантов на берегу Вуоксы

Подозреваемого в двойном убийстве на реке Вуокса задержали в Ленобласти. Известно, что это 39-летний житель Выборга. Об этом ivbg.ru сообщили в правоохранительных органах.

Источник: Reuters

Мужчину задержали 12 апреля сотрудники уголовного розыска. Выборжец подозревается в убийстве двоих мигрантов, найденных в дрейфующей лодке на реке Вуокса.

Про задержанного известно, что он имел отношение к охранным структурам города. Один из убитых родился в Узбекистане. В Выборге зарегистрирован с 2015 года, работал в одной из служб такси. Сообщается, что он был постоянным посетителем спортзалов и выступал на соревнованиях по смешанным единоборствам.

Напомним, об убийстве на Вуоксе стало известно 8 апреля. К телам погибших были привязаны мешки с цементом, у обоих на головах были пакеты, обмотанные скотчем. Руки и ноги одного из погибших были заведены назад и связаны между собой ремнем. Руки и ноги второго связанны скотчем. Позже появилась информация, что убийство возможно несут криминальный характер.

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