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13:13 (мск), источник: Клопс.ru

В Гусеве дети нашли в озере тело пенсионера, пропавшего четыре месяца назад

В Гусеве дети обнаружили в озере тело пенсионера, которого родственники разыскивали с декабря прошлого года. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.

Пропавшего нашли 12 апреля около 18:00. Ребята пришли на рыбалку на водоём, который местные жители называют Керосинкой. Там они заметили тело погибшего и позвали на помощь взрослых, которые сообщили о находке в следственные органы.

«На место происшествия выезжал следователь межрайонного следственного отдела. В ходе осмотра на теле погибшего не обнаружено повреждений, указывающих на криминальный характер смерти. Его личность установлена — им оказался 77-летний местный житель, который проживал неподалёку и разыскивался родными с 5 декабря 2017 года. Для установления точной причины смерти пенсионера тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства инцидента устанавливаются, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

Мужчину объявили в розыск родственники после того, как он отсутствовал дома более двух суток.

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