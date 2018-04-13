В Гусеве дети нашли в озере тело пенсионера, пропавшего четыре месяца назад
В Гусеве дети обнаружили в озере тело пенсионера, которого родственники разыскивали с декабря прошлого года. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.
В Гусеве дети обнаружили в озере тело пенсионера, которого родственники разыскивали с декабря прошлого года. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР.
Пропавшего нашли 12 апреля около 18:00. Ребята пришли на рыбалку на водоём, который местные жители называют Керосинкой. Там они заметили тело погибшего и позвали на помощь взрослых, которые сообщили о находке в следственные органы.
«На место происшествия выезжал следователь межрайонного следственного отдела. В ходе осмотра на теле погибшего не обнаружено повреждений, указывающих на криминальный характер смерти. Его личность установлена — им оказался 77-летний местный житель, который проживал неподалёку и разыскивался родными с 5 декабря 2017 года. Для установления точной причины смерти пенсионера тело направлено на
Мужчину объявили в розыск родственники после того, как он отсутствовал дома более двух суток.
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