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12:56 (мск), источник: Интерфакс

Пять человек погибли в канализационном колодце в Уфе

Уфа. 13 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Пять человек погибли в колодце канализационной системы в Уфе, предположительно, от отравления газом, еще один человек госпитализирован, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе мэрии города в пятницу.

Источник: Reuters

«По предварительной информации, сотрудник ресторанного комплекса, производя работы на территории объекта, упал в колодец, который является частью канализационной системы ресторана. На помощь к нему поспешили другие сотрудники ресторанного комплекса, которые спустились в колодец. К сожалению, спасти удалось лишь одного из сотрудников. Пятерым из них не удалось помочь — они погибли», — сказал сотрудник пресс-службы.

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