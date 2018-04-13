Особая колония. Где и сколько будет сидеть Улюкаев?
Приговор
Приговор
Алексея Улюкаева могут отправить отбывать наказание в колонию в центральной части России. Об этом заявила правозащитник Мария Каннабих. Мосгорсуд 12 апреля подтвердил приговор бывшему министру в части восьми лет колонии строгого режима и штрафа в 130 млн рублей.
Где именно будет сидеть бывший глава министерства — вопрос серьезный. Прецедентов не было. Некоторые эксперты не исключают появления специальной зоны для чиновников высшего ранга.
Обычно после вступления приговора в силу — а по Улюкаеву это уже произошло — заключенного этапируют в колонию в течение десяти дней. Все зависит от того как быстро придут все необходимые документы. Бывает,
В так называемом «кремлевском централе», где Улюкаев ждал приговора, условия содержания очень хорошие — по крайней мере, в сравнении с другими изоляторами. Куда
Его однозначно ожидает этапирование в зону, если по
каким-топричинам он не задержится в следственном изоляторе. Среди причин может быть состояние здоровья. Что касается какой-тоспециальной зоны для чиновников, ее не существует.
Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва говорит, что как раз под Улюкаева такая зона появится.
По моим неподтвержденным данным, в ближайшее время у нас появится — я не назову это
VIP-зоной— но отдельные участки, где будут отбывать наказание люди высокого ранга. Эти участки будут при колониях общего и строгого режимов, такие отдельные отряды, рассчитанные на 20−30 человек, где условия будут примерно такие же, как и везде: будет изоляция, туда мобильные телефоны не попадут. Но заключенные будут, что называется, в кругу своих же — либо бывших бизнесменов, либо бывших чиновников.
Еще более важный вопрос — сколько еще сидеть Улюкаеву. После первого приговора многие ставили на то,
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