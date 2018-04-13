Особая колония. Где и сколько будет сидеть Улюкаев?

Источник: РИА "Новости"

Алексея Улюкаева могут отправить отбывать наказание в колонию в центральной части России. Об этом заявила правозащитник Мария Каннабих. Мосгорсуд 12 апреля подтвердил приговор бывшему министру в части восьми лет колонии строгого режима и штрафа в 130 млн рублей.

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Где именно будет сидеть бывший глава министерства — вопрос серьезный. Прецедентов не было. Некоторые эксперты не исключают появления специальной зоны для чиновников высшего ранга.

Обычно после вступления приговора в силу — а по Улюкаеву это уже произошло — заключенного этапируют в колонию в течение десяти дней. Все зависит от того как быстро придут все необходимые документы. Бывает, что-то теряется, и тогда человек остается в СИЗО на несколько месяцев.

В так называемом «кремлевском централе», где Улюкаев ждал приговора, условия содержания очень хорошие — по крайней мере, в сравнении с другими изоляторами. Куда экс-министр поедет дальше, зависит от решения ФСИН, утверждает председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе:

Его однозначно ожидает этапирование в зону, если по каким-то причинам он не задержится в следственном изоляторе. Среди причин может быть состояние здоровья. Что касается какой-то специальной зоны для чиновников, ее не существует. Константин Трапаидзе председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный»

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачёва говорит, что как раз под Улюкаева такая зона появится. По-хорошему, везти его пока действительно некуда. Да, в России в колониях отбывают наказание мэры, губернаторы и даже бывший глава ФСИН, но федеральный министр, человек с самым высоким уровнем допуска — такого в новой истории России еще не было. Необходимость в появлении особой колонии или хотя бы отрядов назрела, и это будет сделано, говорит Меркачёва:

По моим неподтвержденным данным, в ближайшее время у нас появится — я не назову это VIP-зоной — но отдельные участки, где будут отбывать наказание люди высокого ранга. Эти участки будут при колониях общего и строгого режимов, такие отдельные отряды, рассчитанные на 20−30 человек, где условия будут примерно такие же, как и везде: будет изоляция, туда мобильные телефоны не попадут. Но заключенные будут, что называется, в кругу своих же — либо бывших бизнесменов, либо бывших чиновников. Ева Меркачева зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы

Еще более важный вопрос — сколько еще сидеть Улюкаеву. После первого приговора многие ставили на то, что-либо прямо перед выборами, либо после них Улюкаева амнистируют, выпустят по состоянию здоровья, помилуют или пересмотрят ему приговор. Что касается пересмотра — впереди, скорее всего, кассация.

Для амнистии же статья у экс-министра далеко не самая подходящая, но теоретическая возможность остается. Помилование, как показывает пример Ходорковского, не требует признания вины, так что и этот вариант до конца тоже не исключается.