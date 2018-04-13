Две свердловчанки пропали после встречи с преступником

Следователи выясняют обстоятельства исчезновения двух жительниц Каменска-Уральского. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, женщины пропали еще в начале 2000-х. Обе встречались с мужчиной, который ранее был судим за совершение умышленных преступлений.

Татьяна Белова (1958 года рождения) исчезла в ночь на 2 мая 2001 года. Около 02.00 она возвращалась от подруги домой. Предположительно, женщина направлялась от улицы Уральской в сторону площади Горького. Там она могла взять такси или уехать на попутке. По другой версии, свердловчанка пошла в сторону улицы Октября и поймала случайную машину. Следует отметить, что ее сопровождал высокий светловолосый мужчина крепкого телосложения.

Рост Беловой 168 сантиметров. У нее прямые рыжие волосы, темные глаза, мочки ушей с проколом. В нижней части живота женщины есть шрам от операции. В день пропажи она была одета в черный спортивный костюм из плащевки, на ногах у нее были белые кроссовки.

Вторая женщина исчезла 20 апреля 2002 года. Нину Усольцеву (1960 года рождения) видели в компании того же мужчины. Он мог передвигаться на белой «Ниве». Женщина собиралась 22 апреля ехать в Екатеринбург.

Рост Усольцевой 165−170 сантиметров. У нее светлые волнистые волосы, дугообразные брови, нос прямой, глаза светлые. В день исчезновения была одета в красную шерстяную водолазку, черные брюки и длинный черный плащ. На ногах у нее были черные ботинки. В ушах — золотые серьги в виде колец.