Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль в прямом эфире грубо высказалась в адрес Терезы Мэй
В России построили тягач «Вощина-1»
Хлои Кардашян впервые стала мамой
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Юлия Липницкая надела топ с глубоким декольте
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком» - эксперт
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
СМИ: Европа завалила Украину несъедобными продуктами
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Захарова, Барановская и Лядова посетили модный показ в Москве
Юлия Липницкая надела топ с глубоким декольте
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Что станет с ипотекой после введения санкций
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
11Акции в память о погибших в Кемерово
13:24 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Две свердловчанки пропали после встречи с преступником

16 лет назад.

Следователи выясняют обстоятельства исчезновения двух жительниц Каменска-Уральского. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, женщины пропали еще в начале 2000-х. Обе встречались с мужчиной, который ранее был судим за совершение умышленных преступлений.

Татьяна Белова (1958 года рождения) исчезла в ночь на 2 мая 2001 года. Около 02.00 она возвращалась от подруги домой. Предположительно, женщина направлялась от улицы Уральской в сторону площади Горького. Там она могла взять такси или уехать на попутке. По другой версии, свердловчанка пошла в сторону улицы Октября и поймала случайную машину. Следует отметить, что ее сопровождал высокий светловолосый мужчина крепкого телосложения.

Рост Беловой 168 сантиметров. У нее прямые рыжие волосы, темные глаза, мочки ушей с проколом. В нижней части живота женщины есть шрам от операции. В день пропажи она была одета в черный спортивный костюм из плащевки, на ногах у нее были белые кроссовки.

Вторая женщина исчезла 20 апреля 2002 года. Нину Усольцеву (1960 года рождения) видели в компании того же мужчины. Он мог передвигаться на белой «Ниве». Женщина собиралась 22 апреля ехать в Екатеринбург.

Рост Усольцевой 165−170 сантиметров. У нее светлые волнистые волосы, дугообразные брови, нос прямой, глаза светлые. В день исчезновения была одета в красную шерстяную водолазку, черные брюки и длинный черный плащ. На ногах у нее были черные ботинки. В ушах — золотые серьги в виде колец.

Всех, кто владеет какой-либо информацией об исчезновении женщин, просят позвонить по телефонам: (834−39) 32−23−15, (834−39) 32−60−55 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Мэрия Екатеринбурга назвала места новых остановок
ГД хочет ограничить ввоз лекарств, сигарет и алкоголя из США
Солнце, пляж и пулемет. Опасно ли россиянам ехать в Египет?
В Японии живет самый фотогеничный кот в мире (фото)
Назван российский город с самыми быстрорастущими зарплатами
Разработчик «Новичка» объяснил выздоровление Скрипалей
Лайфхак: как варить яйца, чтобы они не трескались?
Социологи узнали, что россияне думают о внешней политике страны
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Автомобиль закопали на 50 лет (его выиграли в лотерею) Таким образом в мексиканском городе Охинага поступили с автомобилем, который выиграл в лотерею один из жителей
Hi-Tech
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram Пользователи Telegram пожаловались на некорректную работу мессенджера.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
В России появилась ипотека под 0%
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
В 14 регионах России могут обрушиться здания
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь