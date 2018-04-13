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13:48 (мск), источник: Новости Перми

В Перми восстановлено движение по Компросу

Фонарный столб, который упал утром 13 апреля, и повис на проводах. Его демонтировали, но пока оставили на тротуаре.

В 13:20 было восстановлено движение автомобильного транспорта по Комсомольскому проспекту в сторону Камы. Напомним, улица была перекрыта из-за упавшего фонаря. Опору контактной сети убрали с проезжей части и временно положили на тротуаре вдоль дороги. Столб вывезут ночью, пишет пресс-служба горадминистрации.

Там также отметили, что причины происшествия еще устанавливаются.

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