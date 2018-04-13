В Перми восстановлено движение по Компросу

В 13:20 было восстановлено движение автомобильного транспорта по Комсомольскому проспекту в сторону Камы. Напомним, улица была перекрыта из-за упавшего фонаря. Опору контактной сети убрали с проезжей части и временно положили на тротуаре вдоль дороги. Столб вывезут ночью, пишет пресс-служба горадминистрации.



Там также отметили, что причины происшествия еще устанавливаются.