В Перми восстановлено движение по Компросу
Фонарный столб, который упал утром 13 апреля, и повис на проводах. Его демонтировали, но пока оставили на тротуаре.
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Фонарный столб, который упал утром 13 апреля, и повис на проводах. Его демонтировали, но пока оставили на тротуаре.
В 13:20 было восстановлено движение автомобильного транспорта по Комсомольскому проспекту в сторону Камы. Напомним, улица была перекрыта
Там также отметили, что причины происшествия еще устанавливаются.
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