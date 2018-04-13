В Перми пропала 22-летняя студентка
Студентку института культуры Юлию Лыкову не видели со вчерашнего вечера.
Студентку института культуры Юлию Лыкову не видели со вчерашнего вечера.
В Перми пропала 22-летняя Юлия Лыкова. Вчера вечером девушка отправилась на тренировку, она занимается танцами. Последний раз она выходила на связь около 17−25. Как выяснилось позже, Юлия отпросилась с тренировки в 20−00 и ушла.
— Юля сказала маме, что пойдет ко мне в гости, — говорит подруга пропавшей девушки. — Но мы с ней не договаривались об этом! Я позвонила ей около 22−00, но она уже не брала трубку. Гудки идут, но ответа нет. Раньше Юля никогда не пропадала, мы не знаем, где она может находиться.
Юля — очень ответственная девушка. Сегодня она не вышла на работу. Мама Юлии уже подала заявление в полицию.
Приметы.
У девушки короткие волосы, рост — около 165 сантиметров. Юлия была с синим рюкзаком, в серых штанах и розовой рубашке в полоску, на ней было бирюзовое пальто.
Если вы ее видели или знаете, где Юлия находится, то звоните по телефону 89124993035 (Дарья). За нее очень волнуются друзья и родственники!
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