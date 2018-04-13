В Уфе пристав задержан за получение взятки

По версии следствия, у сотрудника УФССП находилось судебное дело о взыскании долга перед банком. Задолженность местной жительницы составляла более 60 тысяч рублей. В феврале этого года мужчина предложил уфимке прекратить исполнительное производство. За 20 тысяч рублей он обещал закрыть дело, сославшись на знакомых в банке. Женщина обратилась в полицию.