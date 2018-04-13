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13:49 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе пристав задержан за получение взятки

В Уфе 28-летний пристав-исполнитель задержан за получение взятки. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

По версии следствия, у сотрудника УФССП находилось судебное дело о взыскании долга перед банком. Задолженность местной жительницы составляла более 60 тысяч рублей. В феврале этого года мужчина предложил уфимке прекратить исполнительное производство. За 20 тысяч рублей он обещал закрыть дело, сославшись на знакомых в банке. Женщина обратилась в полицию.

— При проведении оперативных мероприятий пристав был пойман с поличным. Мужчина сознался в совершении преступления. Он обвиняется в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), — пояснили в прокуратуре Башкирии.

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