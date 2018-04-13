Мэрия Уфы выразила соболезнования в связи с гибелью 5 рабочих ресторана «Пристань»

— Администрация городского округа город Уфа РБ выражает соболезнования родным и близким погибших. Управление гражданской защиты подключилось к расследованию. При муниципалитете также будет создана комиссия для выяснения всех обстоятельств трагедии, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сегодня на территории ресторанного комплекса «Пристань», расположенного по адресу Бельская, 25, погибли пять человек, есть еще 1 пострадавший. По предварительной информации, сотрудник ресторанного комплекса, производя работы на территории объекта, упал в колодец, который является частью канализационной системы ресторана. На помощь к нему поспешили другие сотрудники ресторанного комплекса, которые спустились в колодец. По имеющейся информации, в колодце могло произойти скопление неустановленного газа, непригодного для дыхания, в результате чего сотрудники комплекса потеряли сознание.