Мэрия Уфы выразила соболезнования в связи с гибелью 5 рабочих ресторана «Пристань»
Власти Уфы выразили соболезнования в связи с гибелью пяти рабочих ресторана «Пристань». Информация опубликована на сайте муниципалитета.
Власти Уфы выразили соболезнования в связи с гибелью пяти рабочих ресторана «Пристань». Информация опубликована на сайте муниципалитета.
— Администрация городского округа город Уфа РБ выражает соболезнования родным и близким погибших. Управление гражданской защиты подключилось к расследованию. При муниципалитете также будет создана комиссия для выяснения всех обстоятельств трагедии, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что сегодня на территории ресторанного комплекса «Пристань», расположенного по адресу Бельская, 25, погибли пять человек, есть еще 1 пострадавший. По предварительной информации, сотрудник ресторанного комплекса, производя работы на территории объекта, упал в колодец, который является частью канализационной системы ресторана. На помощь к нему поспешили другие сотрудники ресторанного комплекса, которые спустились в колодец. По имеющейся информации, в колодце могло произойти скопление неустановленного газа, непригодного для дыхания, в результате чего сотрудники комплекса потеряли сознание.
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