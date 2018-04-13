Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Суд изменил приговор Улюкаеву
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Алтайский школьник открыл уникальную звезду
Суд изменил приговор Улюкаеву
Захарова, Барановская и Лядова посетили модный показ в Москве
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Клинцевич раскрыл, зачем корабли ВМФ РФ покинули Тартус
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
СМИ: Европа завалила Украину несъедобными продуктами
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
Ирина Аллегрова позирует в платье с очень глубоким декольте
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
В Китае арестовали россиянина за прыжок с небоскреба (фото)
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
11Акции в память о погибших в Кемерово
13:58 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Мэрия Уфы выразила соболезнования в связи с гибелью 5 рабочих ресторана «Пристань»

Власти Уфы выразили соболезнования в связи с гибелью пяти рабочих ресторана «Пристань». Информация опубликована на сайте муниципалитета.

— Администрация городского округа город Уфа РБ выражает соболезнования родным и близким погибших. Управление гражданской защиты подключилось к расследованию. При муниципалитете также будет создана комиссия для выяснения всех обстоятельств трагедии, — говорится в сообщении.

Читайте также
В Уфе погибли пятеро сотрудников ресторана «Пристань»

Ранее стало известно, что сегодня на территории ресторанного комплекса «Пристань», расположенного по адресу Бельская, 25, погибли пять человек, есть еще 1 пострадавший. По предварительной информации, сотрудник ресторанного комплекса, производя работы на территории объекта, упал в колодец, который является частью канализационной системы ресторана. На помощь к нему поспешили другие сотрудники ресторанного комплекса, которые спустились в колодец. По имеющейся информации, в колодце могло произойти скопление неустановленного газа, непригодного для дыхания, в результате чего сотрудники комплекса потеряли сознание.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Башкирии утвердили концепцию развития сельскохозяйственной кооперации
В Башкирии стартуют рейды по взысканию долгов по налогам
ГД хочет ограничить ввоз лекарств, сигарет и алкоголя из США
Солнце, пляж и пулемет. Опасно ли россиянам ехать в Египет?
В Японии живет самый фотогеничный кот в мире (фото)
Назван российский город с самыми быстрорастущими зарплатами
Разработчик «Новичка» объяснил выздоровление Скрипалей
Лайфхак: как варить яйца, чтобы они не трескались?
Социологи узнали, что россияне думают о внешней политике страны
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Автомобиль закопали на 50 лет (его выиграли в лотерею) Таким образом в мексиканском городе Охинага поступили с автомобилем, который выиграл в лотерею один из жителей
Hi-Tech
Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram Пользователи Telegram пожаловались на некорректную работу мессенджера.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций
Не от мира сего: 7 зданий, похожих на космические корабли
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь