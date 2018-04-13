В Уфе погибли пятеро сотрудников ресторана «Пристань»
УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе в коллекторе погибли пять человек. Несчастный случай произошел на территории ресторанного комплекса на улице Бельской, 25, сообщили в столичной администрации.
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