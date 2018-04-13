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13:13 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе погибли пятеро сотрудников ресторана «Пристань»

УФА, 13 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе в коллекторе погибли пять человек. Несчастный случай произошел на территории ресторанного комплекса на улице Бельской, 25, сообщили в столичной администрации.

По предварительной информации, один из сотрудников, работая во дворе, упал в колодец канализационной системы ресторана. На помощь к нему поспешили коллеги. Они спустились к нему и потеряли сознание — вероятно, на дне коллектора скопился метан.

Спасатели подняли потерпевших наверх, но спасти удалось лишь одного человека. Пятеро погибли. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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