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17:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Татарстанским полицейским пришлось выстрелить в ногу мужчине, чтобы предотвратить нападение

В Набережных Челнах задержали мужчину, который пытался напасть на полицейского.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 13 апреля в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина бьет окна в подъезде одного из домов в 48 комплексе города. Правоохранители обнаружили мужчину в неадекватном состоянии, сидящим перед домом на табурете и пытающимся поджечь припаркованный автомобиль с помощью бутыли с электролитом.

— На вопросы полицейских мужчина ничего не отвечал, после чего достал нож и двинулся в сторону одного из стражей порядка. Полицейский четыре раза предупредительно выстрелил в землю, но мужчина не отреагировал. После этого полицейский дважды выстрелил в ногу мужчины, после чего его удалось задержать, — сообщили в СУ СКР Татарстана.

Сейчас подозреваемый в больнице. Родственники рассказали, что ранее он употреблял наркотики и страдал психическим заболеванием. За покушение на нападение на полицейского возбудили уголовное дело. Скоро следствие обратится в суд, чтобы мужчину отправили под стражу.

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