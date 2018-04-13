Татарстанским полицейским пришлось выстрелить в ногу мужчине, чтобы предотвратить нападение

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 13 апреля в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина бьет окна в подъезде одного из домов в 48 комплексе города. Правоохранители обнаружили мужчину в неадекватном состоянии, сидящим перед домом на табурете и пытающимся поджечь припаркованный автомобиль с помощью бутыли с электролитом.

— На вопросы полицейских мужчина ничего не отвечал, после чего достал нож и двинулся в сторону одного из стражей порядка. Полицейский четыре раза предупредительно выстрелил в землю, но мужчина не отреагировал. После этого полицейский дважды выстрелил в ногу мужчины, после чего его удалось задержать, — сообщили в СУ СКР Татарстана.