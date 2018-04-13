В Славянке за ночь сгорели сразу несколько автомобилей
В одно и то же время около двух часов вспыхнули две машины на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга. К приезду пожарных огонь, по словам очевидцев, успел перекинуться еще на одну иномарку — она была припаркована рядом с горящим кроссовером.
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