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13:49 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

В Славянке за ночь сгорели сразу несколько автомобилей

В одно и то же время около двух часов вспыхнули две машины на расстоянии нескольких десятков метров друг от друга. К приезду пожарных огонь, по словам очевидцев, успел перекинуться еще на одну иномарку — она была припаркована рядом с горящим кроссовером.

Источник: Вести - Санкт-Петербург

Судя по кадрам, которые сняли местные жители, сильнее всего пострадал «Рено Дастер» — у него полностью выгорел капот. В социальных сетях сразу пошли разговоры о поджоге: интернет-пользователи не поверили в такие совпадения, а вероятным мотивом назвали парковочные войны. Что на самом деле стало причиной возгорания, будут выяснять дознаватели.

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