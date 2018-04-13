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17:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Калининградка из мести подожгла квартиру бывшего сожителя и ударила его ножом

В полицию Калининграда пришел мужчина и рассказал, что кто-то поджег его квартиру. Инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Горького.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к поджогу причастная бывшая сожительница потерпевшего. 38-летняя женщина пришла в квартиру, когда там никого не было.

— Женщина из чувства мести при помощи зажигалки подожгла подушку на диване в одной из комнат. В результате пожара вся комната выгорела, огнем также была повреждена часть коридора. Кроме того, в результате возгорания пострадал 55-летний отец заявителя, находившийся в соседней комнате. Мужчина был госпитализирован с отравлением продуктами горения, — рассказали в пресс-службе УМВД.

Задержали злоумышленницу уже после того, как она совершила другое преступление. На этот раз брошенная женщина напала на своего экс-возлюбленного с ножом и даже нанесла ему несколько порезов.

Теперь ей предстоит отвечать по двум статья Уголовного кодекса РФ: «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия».

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