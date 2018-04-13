В Воронеже столкнулись маршрутка и «Ауди»: есть пострадавшие
Водителя легковушки, 42-летнюю женщину, доставили в больницу.
Водителя легковушки, 42-летнюю женщину, доставили в больницу.
Сегодня, 13 апреля, примерно в 6.20 утра в Воронеже произошло серьезное ДТП. На улице Лизюкова на регулируемом перекрестке столкнулись ПАЗ и легковушка. Автобус следовал по маршруту 54.
— В результате аварии водитель автомобиля «Ауди-80», 42-летняя женщина, госпитализирована с телесными повреждениями. Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.
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