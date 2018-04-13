В Воронеже коммунальщики спасли мужчину на пожаре

Стали известны подробности пожара в доме № 4 на улице Малаховского. Напомним, ЧП случилось около 13.30 в четверг, 12 апреля. С пожара увезли в больницу мужчину 1967 года рождения.

Оказалось, что большую помощь при ликвидации пожара оказали специалисты бригады цеха ремонта сетей и колодцев ООО «РВК-Воронеж».

Дым из окна второго этажа бригада Дмитрия Люкова заметила во время работ по перекладке сетей рядом с домом. Коммунальщики сразу перекрыли вентиль на ведущей в здание газовой трубе и вызвали пожарных. В это же время бригадир слесарей Дмитрий Душкин и водитель машины техпомощи Александр Пешков зашли в загоревшуюся квартиру и помогли выбраться из нее мужчине, лежащему на полу.

— Дым был едкий, внутри квартиры практически ничего не было видно, глаза сильно слезились, — вспоминает Дмитрий Душкин. — Только с помощью фонарика удалось различить очертания человека. Мы подняли его и вывели на воздух.

Водитель Александр Пешков в прошлом был сотрудником противопожарной службы. Потому на появление дыма отреагировал быстро.

— Пока поднимались по лестнице, стучали в двери и говорили жильцам о том, что им необходимо покинуть квартиры, потому что на втором этаже пожар, — рассказал Александр Пешков.

К моменту приезда пожарных расчетов пострадавший мужчина и остальные жильцы уже были на улице. После того, как огонь был потушен (пожарные справились с ним в 14.07), бригада завершила работы по перекладке водопроводной линии. Более 120 метров изношенной стальной трубы заменили на современную полиэтиленовую. В ближайшее время на этом объекте установят пожарный гидрант.

Предположительная причина возгорания — неосторожность при курении в квартире.