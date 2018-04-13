Миллион рублей и 15 лет колонии: новосибирца осудили за убийство беременной девушки

Новосибирский областной суд приговорил 20-летнего Андрея Радийчука к 15 годам колонии строгого режима и выплате одного миллиона рублей за убийство своей беременной девушки.

— Молодой человек раскаялся в содеянном и попросил прощения у родственников погибшей, — рассказывают в пресс-службе суда.

Напомним, молодые люди проживали в селе Новомошковское. В их отношениях появилась еще одна девушка, что стало причиной конфликтов. Молодой человек не желал расставаться со своей новой знакомой и, боясь потерять ее, принял решение убить беременную девушку, для этого в безлюдном месте он заранее приготовил кувалду и перчатки.