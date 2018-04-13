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14:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Миллион рублей и 15 лет колонии: новосибирца осудили за убийство беременной девушки

Молодой человек попросил прощения у родственников погибшей.

Новосибирский областной суд приговорил 20-летнего Андрея Радийчука к 15 годам колонии строгого режима и выплате одного миллиона рублей за убийство своей беременной девушки.

— Молодой человек раскаялся в содеянном и попросил прощения у родственников погибшей, — рассказывают в пресс-службе суда.

Напомним, молодые люди проживали в селе Новомошковское. В их отношениях появилась еще одна девушка, что стало причиной конфликтов. Молодой человек не желал расставаться со своей новой знакомой и, боясь потерять ее, принял решение убить беременную девушку, для этого в безлюдном месте он заранее приготовил кувалду и перчатки.

3 августа парень встретил беременную девушку с работы, они пошли домой через лес, где и произошло убийство — молодой человек нанес не менее пяти ударов кувалдой по голове. Тело убийца бросил в овраг и присыпал листвой. Спустя несколько дней преступник сам пришел к полицейским и признался в преступлении.

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