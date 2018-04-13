Под Волгоградом мужчина прописал в своем доме 64 иностранца

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, 46-летний мужчина из поселка Самофаловка зарегистрировал у себя граждан Республики Узбекистан.

Факт нарушения закона выявили сотрудники подразделений по вопросам миграции и участковые. Полицейские возбудили в отношении него уголовное дело. Теперь мужчине грозит до трех лет колонии.