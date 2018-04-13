Под Волгоградом мужчина прописал в своем доме 64 иностранца
Житель Городищенского района Волгоградской области прописал в своем непригодном для проживания доме более 60 мигрантов, поставив их таким образом на фиктивный учет.
Житель Городищенского района Волгоградской области прописал в своем непригодном для проживания доме более 60 мигрантов, поставив их таким образом на фиктивный учет.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, 46-летний мужчина из поселка Самофаловка зарегистрировал у себя граждан Республики Узбекистан.
Факт нарушения закона выявили сотрудники подразделений по вопросам миграции и участковые. Полицейские возбудили в отношении него уголовное дело. Теперь мужчине грозит до трех лет колонии.
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