В Екатеринбурге журналист выпал с пятого этажа
Екатеринбургский журналист РИА «Новый день» Максим Бородин выпал из окна своего дома с пятого этажа. Об этом сообщили в редакции издания.
Екатеринбургский журналист РИА «Новый день» Максим Бородин выпал из окна своего дома с пятого этажа. Об этом сообщили в редакции издания.
«12 апреля при невыясненных пока обстоятельствах упал с высоты пятого этажа журналист РИА “Новый День” Максим Бородин. Наш коллега находится в реанимационном отделении больницы № 23 города Екатеринбурга. Врачи делают все возможное, чтобы помочь Максиму, состояние его на текущий момент оценивается как стабильно тяжелое. К расследованию подключились правоохранительные органы. Выводы об обстоятельствах произошедшего будут сделаны позже», — сообщили в «Новом дне».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.