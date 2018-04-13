В Екатеринбурге журналист выпал с пятого этажа

«12 апреля при невыясненных пока обстоятельствах упал с высоты пятого этажа журналист РИА “Новый День” Максим Бородин. Наш коллега находится в реанимационном отделении больницы № 23 города Екатеринбурга. Врачи делают все возможное, чтобы помочь Максиму, состояние его на текущий момент оценивается как стабильно тяжелое. К расследованию подключились правоохранительные органы. Выводы об обстоятельствах произошедшего будут сделаны позже», — сообщили в «Новом дне».