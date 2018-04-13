В Перми изъято 8 тонн суррогата
В Перми полицейские обнаружили подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя.
В Перми полицейские обнаружили подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя.
Преступники работали на территории одной из промышленных баз. Оперативниками обнаружено три помещения, которые использовались в качестве складов.
В ходе осмотра изъято 197 коробок с пятилитровыми бутылками, в которые была расфасована продукция, 11 бочек спирта, 10 бочек спиртосодержащей жидкости, 75 литров красителя и оборудование для производства. Всего из незаконного оборота изъято 8 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции.
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