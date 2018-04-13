Полицейский будет осужден за применение электрошокера к задержанному

По данным следствия, в июле 2017 года во время патрулирования улиц города Верещагино сотрудники полиции остановили 39-летнего местного жителя с признаками опьянения.

— На просьбу задержанного объяснить основания его задержания, полицейский, не имея правовых оснований, явно превышая свои должностные полномочия, неоднократно применил в отношении мужчины специальное средство, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

На сегодняшний день уголовное дело бывшего полицейского с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.