Полицейский будет осужден за применение электрошокера к задержанному
В Верещагино сотрудник ППС обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия и «специальных средств». От электрошокера в его руках пострадал нетрезвый прикамец.
В Верещагино сотрудник ППС обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия и «специальных средств». От электрошокера в его руках пострадал нетрезвый прикамец.
По данным следствия, в июле 2017 года во время патрулирования улиц города Верещагино сотрудники полиции остановили 39-летнего местного жителя с признаками опьянения.
— На просьбу задержанного объяснить основания его задержания, полицейский, не имея правовых оснований, явно превышая свои должностные полномочия, неоднократно применил в отношении мужчины специальное средство, — сообщает
На сегодняшний день уголовное дело бывшего полицейского с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
В ГУ МВД России по Пермскому краю отметили, что при установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.
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