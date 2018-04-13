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14:34 (мск), источник: Новости Перми

Полицейский будет осужден за применение электрошокера к задержанному

В Верещагино сотрудник ППС обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия и «специальных средств». От электрошокера в его руках пострадал нетрезвый прикамец.

По данным следствия, в июле 2017 года во время патрулирования улиц города Верещагино сотрудники полиции остановили 39-летнего местного жителя с признаками опьянения.

— На просьбу задержанного объяснить основания его задержания, полицейский, не имея правовых оснований, явно превышая свои должностные полномочия, неоднократно применил в отношении мужчины специальное средство, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

На сегодняшний день уголовное дело бывшего полицейского с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В ГУ МВД России по Пермскому краю отметили, что при установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.

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