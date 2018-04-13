￼Водитель автомобиля пострадал при пожаре на автозаправке под Новороссийском
По предварительным данным, водителя грузовика не было за рулем в тот момент, когда тяжеловоз врезался в автозаправку. При пожаре пострадал водитель автомобиля, сообщил источник в правоохранительных органах.
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