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15:23 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

￼Водитель автомобиля пострадал при пожаре на автозаправке под Новороссийском

По предварительным данным, водителя грузовика не было за рулем в тот момент, когда тяжеловоз врезался в автозаправку. При пожаре пострадал водитель автомобиля, сообщил источник в правоохранительных органах.

В селе Владимировка в Приморском районе Новороссийска около 12:50 грузовик врезался в автозаправку. Через минуту к месту отправились пожарные расчеты.

Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров.

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На 13:48 к тушению пожара было привлечено 43 человека и 15 единиц техники, из них от МЧС — 31 человек и 11 единиц техники. На месте работала оперативная группа Новороссийского пожарного гарнизона, сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Дорогу перекрыли в обоих направлениях, объезд возможен только через село Гайдук вдоль местного кладбища.

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