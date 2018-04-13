￼Водитель автомобиля пострадал при пожаре на автозаправке под Новороссийском

В селе Владимировка в Приморском районе Новороссийска около 12:50 грузовик врезался в автозаправку. Через минуту к месту отправились пожарные расчеты.

На 13:48 к тушению пожара было привлечено 43 человека и 15 единиц техники, из них от МЧС — 31 человек и 11 единиц техники. На месте работала оперативная группа Новороссийского пожарного гарнизона, сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.