В Волгограде мошенники продолжают наживаться на пенсионерах

Так, в Тракторозаводском районе Волгограда жертвой аферистов стал 91-летний пенсионер: ему на телефон позвонил неизвестный, представившись следователем и сообщил, что его внук стал виновником ДТП и для урегулирования вопросов с законом требуются 30 000 рублей. Пенсионер перевел мошеннику деньги через терминал.

В Советском районе 66-летняя женщина перевела незнакомцу на карту 80 тысяч рублей: он под предлогом выплаты компенсации за ранее приобретённые лекарства, убедил пенсионерку выплатить «компенсационный взнос».

В Красноармейском районе в квартиру к 89-летней пенсионерке пришли две неизвестные женщины, и якобы, проводя осмотр жилья для улучшения жилищных условий по федеральной программе, похитили у хозяйки дома 11000 рублей.