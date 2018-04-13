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16:58 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде мошенники продолжают наживаться на пенсионерах

За сутки мошенники «заработали» на доверчивых пожилых людях более 100 тысяч рублей.

Так, в Тракторозаводском районе Волгограда жертвой аферистов стал 91-летний пенсионер: ему на телефон позвонил неизвестный, представившись следователем и сообщил, что его внук стал виновником ДТП и для урегулирования вопросов с законом требуются 30 000 рублей. Пенсионер перевел мошеннику деньги через терминал.

В Советском районе 66-летняя женщина перевела незнакомцу на карту 80 тысяч рублей: он под предлогом выплаты компенсации за ранее приобретённые лекарства, убедил пенсионерку выплатить «компенсационный взнос».

В Красноармейском районе в квартиру к 89-летней пенсионерке пришли две неизвестные женщины, и якобы, проводя осмотр жилья для улучшения жилищных условий по федеральной программе, похитили у хозяйки дома 11000 рублей.

По всем фактам мошеннических действия сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личностей и задержание преступников.

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