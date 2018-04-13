В Волгограде мошенники продолжают наживаться на пенсионерах
За сутки мошенники «заработали» на доверчивых пожилых людях более 100 тысяч рублей.
За сутки мошенники «заработали» на доверчивых пожилых людях более 100 тысяч рублей.
Так, в Тракторозаводском районе Волгограда жертвой аферистов стал 91-летний пенсионер: ему на телефон позвонил неизвестный, представившись следователем и сообщил, что его внук стал виновником ДТП и для урегулирования вопросов с законом требуются 30 000 рублей. Пенсионер перевел мошеннику деньги через терминал.
В Советском районе 66-летняя женщина перевела незнакомцу на карту 80 тысяч рублей: он под предлогом выплаты компенсации за ранее приобретённые лекарства, убедил пенсионерку выплатить «компенсационный взнос».
В Красноармейском районе в квартиру к 89-летней пенсионерке пришли две неизвестные женщины, и якобы, проводя осмотр жилья для улучшения жилищных условий по федеральной программе, похитили у хозяйки дома 11000 рублей.
По всем фактам мошеннических действия сотрудники полиции проводят комплекс
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