На перекрестке улиц Штефана чел Маре и Армянской произошло ДТП с участием полицейской машины
На перекрестке улиц Штефана чел Маре и Армянской произошло ДТП с участием полицейской машины.
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На перекрестке улиц Штефана чел Маре и Армянской произошло ДТП с участием полицейской машины.
Как говорят очевидцы, полицейские на высокой скорости проехали на красный сигнал светофора, не удостоверившись в том, что им уступили дорогу. Более того, сирены были выключены.
В результате аварии пострадала машина, ехавшая по правилам.
Обстоятельства аварии выясняются.
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