Пять сотрудников ресторана в Уфе погибли от отравления газом в колодце

Источник: Reuters

Инцидент произошел днем на территории ресторанного комплекса по улице Бельская, 25. «По предварительной информации, сотрудник ресторанного комплекса, производя работы на территории объекта, упал в колодец, который является частью канализационной системы ресторана. На помощь к нему поспешили другие сотрудники, которые спустились в колодец.

По имеющейся информации, в колодце могло произойти скопление неустановленного газа, непригодного для дыхания, в результате чего сотрудники комплекса потеряли сознание", — говорится в сообщении.

Сотрудники станции скорой медицинской помощи и Управления гражданской защиты прибыли на место в течение 10 минут и приступили к спасательной операции. «К сожалению, спасти удалось лишь одного из сотрудников. Пятерым из них не удалось помочь — они погибли», — отметили в мэрии.