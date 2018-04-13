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15:57 (мск), источник: ТАСС

Пять сотрудников ресторана в Уфе погибли от отравления газом в колодце

УФА, 13 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ресторанного комплекса в Уфе отравились неизвестным газом в колодце, куда спустились, чтобы помочь упавшему туда коллеге. Жертвами несчастного случая стали пять человек, сообщили в пятницу в пресс-службе мэрии города.

Источник: Reuters

Инцидент произошел днем на территории ресторанного комплекса по улице Бельская, 25. «По предварительной информации, сотрудник ресторанного комплекса, производя работы на территории объекта, упал в колодец, который является частью канализационной системы ресторана. На помощь к нему поспешили другие сотрудники, которые спустились в колодец.

По имеющейся информации, в колодце могло произойти скопление неустановленного газа, непригодного для дыхания, в результате чего сотрудники комплекса потеряли сознание", — говорится в сообщении.

Сотрудники станции скорой медицинской помощи и Управления гражданской защиты прибыли на место в течение 10 минут и приступили к спасательной операции. «К сожалению, спасти удалось лишь одного из сотрудников. Пятерым из них не удалось помочь — они погибли», — отметили в мэрии.

Администрация города выразила соболезнования родным и близким погибших. Управление гражданской защиты подключилось к расследованию. При муниципалитете также создадут комиссию для выяснения всех обстоятельств трагедии, добавили в пресс-службе.

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