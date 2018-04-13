В Хабаровском крае танк попал в ДТП
В Бикинском районе Хабаровского края танк оказался в кювете, съехав с проезжей части.
В Бикинском районе Хабаровского края танк оказался в кювете, съехав с проезжей части.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на специалистов Восточного военного округа.
Там пояснили, что инцидент произошел
В результате нештатной ситуации никто не пострадал, последствия ДТП устранены.
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