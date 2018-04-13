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15:01 (мск), источник: "Российская газета"

В Хабаровском крае танк попал в ДТП

В Бикинском районе Хабаровского края танк оказался в кювете, съехав с проезжей части.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на специалистов Восточного военного округа.

Там пояснили, что инцидент произошел из-за недосмотра водителя во время перевозки тяжелой гусеничной техники по дороге общего пользования.

В результате нештатной ситуации никто не пострадал, последствия ДТП устранены.

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