В Ростове задержан подозреваемый в подрыве автомобиля местного бизнесмена
Оперативники в Ростове задержали мужчину по подозрению в подрыве автомобиля бизнесмена Павла Молчанова, владельца одной из автомоек города.
Оперативники в Ростове задержали мужчину по подозрению в подрыве автомобиля бизнесмена Павла Молчанова, владельца одной из автомоек города.
Как сообщил «Ъ-Юг» источник в правоохранительных органах, потерпевший неоднократно давал местным жителям деньги в долг под проценты. По версии следствия, фигурант являлся должником бизнесмена и чтобы не отдавать задолженность, он установил растяжку с гранатой под машину.
Ранее было известно, что в начале марта в Ростове взорвался автомобиль. Водитель транспортного средства был госпитализирован. СУ СКР по Ростовской области по этому факту возбуждало уголовное дело по ч.3 ст. 30, ст. 105 и ст. 222 УК РФ.
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