В Ростове задержан подозреваемый в подрыве автомобиля местного бизнесмена

Как сообщил «Ъ-Юг» источник в правоохранительных органах, потерпевший неоднократно давал местным жителям деньги в долг под проценты. По версии следствия, фигурант являлся должником бизнесмена и чтобы не отдавать задолженность, он установил растяжку с гранатой под машину.