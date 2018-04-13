В Нижнекамске в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека

В четверг вечером 19-летний водитель автомобиля «Лада» 13-й модели превысил скорость и столкнулся с автомобилем «Киа», которым управлял его ровесник. От удара иномарку выбросило на встречную полосу, где она врезалась в «Мерседес», а «Лада» едва не протаранила трансформаторную будку на обочине.