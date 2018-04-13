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17:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Нижнекамске в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека

(Набережные Челны, 13 апреля, «Татар-информ», Эльвира Мухметдинова). В Нижнекамске в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека, сообщила пресс-служба УМВД России по Нижнекамскому району.

В четверг вечером 19-летний водитель автомобиля «Лада» 13-й модели превысил скорость и столкнулся с автомобилем «Киа», которым управлял его ровесник. От удара иномарку выбросило на встречную полосу, где она врезалась в «Мерседес», а «Лада» едва не протаранила трансформаторную будку на обочине.

В результате аварии трех человек доставили в больницу с различными травмами. 21-летнюю пассажирку «Киа» госпитализировали с переломом ключицы, двух других участников ДТП отпустили домой после осмотра.

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