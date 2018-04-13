После крушения вертолёта Ка-29 в Балтийском море создали госкомиссию
По факту инцидента также возбудили уголовное дело.
По факту инцидента также возбудили уголовное дело.
Расследованием крушения вертолёта Ка-29 в Балтийском море займётся государственная комиссия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на холдинг «Вертолёты России».
Коллектив холдинга «Вертолёты России» выражает соболезнования родным и близким
Военный вертолёт Ка-29 потерпел крушение в Балтийском море поздно вечером в четверг, 12 апреля. В результате инцидента погибли два
По данным СМИ, воздушное судно отрабатывало взлёт и посадку на борт большого десантного корабля «Иван Грен». По факту происшествия возбудили уголовное дело.
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