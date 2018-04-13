Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин сделал важное заявление после угроз Трампа - СМИ
Что будет, если «закончились права»
Алтайский школьник открыл уникальную звезду
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
Вера Брежнева запуталась в юбке и упала во время выступления
У людей нет шансов победить старостьЛюбимое хобби продвинутой молодежи — биохакинг. Почему он не помогает?
Молчание Путина говорит больше: в Англии предсказали изоляцию США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
СМИ: Европа завалила Украину несъедобными продуктами
На Западе заявили: Путин серьёзно ошибается - СМИ
Бритни Спирс и Холли Берри на премии в Лос-Анджелесе
Данила Козловский вышел в свет со своей девушкой
Рогозин объяснил Трампу, кому тот бросает вызов
СМИ: РФ может нанести ответный удар по базам США
Депутата лишили слишком дорогой квартиры
Квартира с готовым ремонтом: 5 аргументов «за»
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Танцы для Ким Чен Ира
14:56 (мск), источник: Калининград.Ru

После крушения вертолёта Ка-29 в Балтийском море создали госкомиссию

По факту инцидента также возбудили уголовное дело.

Источник: Калининград.Ru

Расследованием крушения вертолёта Ка-29 в Балтийском море займётся государственная комиссия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на холдинг «Вертолёты России».

Коллектив холдинга «Вертолёты России» выражает соболезнования родным и близким лётчиков-испытателей, их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны холдинга и предприятия. Расследованием причин катастрофы занимается комиссия Службы безопасности полётов государственой авиации, в состав которой включены представители разработчика вертолёта — АО «Камов». На данный момент специалисты компании уже находятся на месте происшествия, — говорится в сообщении холдинга.

Военный вертолёт Ка-29 потерпел крушение в Балтийском море поздно вечером в четверг, 12 апреля. В результате инцидента погибли два лётчика-испытателя предприятия-изготовителя. Утром в пятницу в акватории обнаружили тело одного из них. Поиски второго продолжаются.

По данным СМИ, воздушное судно отрабатывало взлёт и посадку на борт большого десантного корабля «Иван Грен». По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 «Тоннель, скалодромы и торшеры»: архитекторы представили новую концепцию ми
«„Бутыль” и другие»: Алиханов дал неделю, чтобы разобраться с продажей алко
Какой ответ «иностранным государствам» приготовила Госдума
«Жизнь проходит мимо»: почему россияне бегут из соцсетей
В Японии живет самый фотогеничный кот в мире (фото)
Назван российский город с самыми быстрорастущими зарплатами
Лавров: У России есть доказательства постановки химатаки в Сирии
Лайфхак: как варить яйца, чтобы они не трескались
Особая колония. Где и сколько будет сидеть Улюкаев?
Спорт
75 минут адреналина: ЦСКА, это было круто! Армейцы дали бой «Арсеналу», вели 2:0, но отыграть разницу в три мяча все же не сумели
Авто
Автомобиль закопали на 50 лет (его выиграли в лотерею) Таким образом в мексиканском городе Охинага поступили с автомобилем, который выиграл в лотерею один из жителей
Hi-Tech
Эксперт предупредил об опасности бесплатных VPN для обхода блокировок Бесплатные VPN, которые могут быть использованы для обхода блокировки Telegram в России, могут быть опасны.
Кино
Барановская, Ходченкова, Киркоров на премьере фильма Козловского Звезды российского шоу-бизнеса стали первыми зрителями спортивной драмы «Тренер» Данилы Козловского
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране
В России появилась ипотека под 0%
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Леди
7 пар обуви, которые нужно купить прямо сейчас Весенне-летние обувные тренды в этом году поражают разнообразием
Дети
Екатерина Стриженова впервые стала бабушкой Старшая дочь известной телеведущей родила сына.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь