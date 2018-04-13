После крушения вертолёта Ка-29 в Балтийском море создали госкомиссию

Источник: Калининград.Ru

Расследованием крушения вертолёта Ка-29 в Балтийском море займётся государственная комиссия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на холдинг «Вертолёты России».

Коллектив холдинга «Вертолёты России» выражает соболезнования родным и близким лётчиков-испытателей, их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны холдинга и предприятия. Расследованием причин катастрофы занимается комиссия Службы безопасности полётов государственой авиации, в состав которой включены представители разработчика вертолёта — АО «Камов». На данный момент специалисты компании уже находятся на месте происшествия, — говорится в сообщении холдинга.

Военный вертолёт Ка-29 потерпел крушение в Балтийском море поздно вечером в четверг, 12 апреля. В результате инцидента погибли два лётчика-испытателя предприятия-изготовителя. Утром в пятницу в акватории обнаружили тело одного из них. Поиски второго продолжаются.