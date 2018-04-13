Источник: бывшего вице-премьера Татарстана задержали по делу о хищении

«В рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и мошенничестве были выявлены новые эпизоды преступной деятельности. После допроса Швецов был задержан», — сказал собеседник агентства.

По его информации, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

Уголовное дело о превышении полномочий и мошенничестве в особо крупном размере с залоговым имуществом ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» на 60 миллионов рублей было возбуждено в ноябре 2017 года в отношении неустановленных лиц. В ходе расследования подозреваемыми по делу стали Швецов и его сын.