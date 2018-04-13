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14:50 (мск), источник: РИА Новости

Источник: бывшего вице-премьера Татарстана задержали по делу о хищении

КАЗАНЬ, 13 апр — РИА Новости. Следствие задержало бывшего вице-премьера — министра транспорта Татарстана Владимира Швецова, подозреваемого по новым эпизодам мошенничества, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Источник: РИА Новости

«В рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и мошенничестве были выявлены новые эпизоды преступной деятельности. После допроса Швецов был задержан», — сказал собеседник агентства.

По его информации, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

Уголовное дело о превышении полномочий и мошенничестве в особо крупном размере с залоговым имуществом ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» на 60 миллионов рублей было возбуждено в ноябре 2017 года в отношении неустановленных лиц. В ходе расследования подозреваемыми по делу стали Швецов и его сын.

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