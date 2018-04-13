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14:49 (мск), источник: РИА Новости

В Новороссийске локализовали пожар на АЗС

КРАСНОДАР, 13 апр — РИА Новости. Пожар на автозаправочной станции в Новороссийске локализован на площади 200 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в 12.50 мск водитель грузового автомобиля совершил наезд на цистерну с газом на автозаправочной станции в селе Владимировка Новороссийска, предварительно, пострадал один человек. С пожаром борются спасатели.

«В 13.44 мск пожар был локализован, его площадь составила 200 квадратных метров. Пожар повышенной сложности», — отметили в ведомстве.

В ГУМЧС добавили, что пожарные предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий горения. К тушению привлечены 43 человека и 15 единиц техники.

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