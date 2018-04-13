В Новороссийске локализовали пожар на АЗС
КРАСНОДАР, 13 апр — РИА Новости. Пожар на автозаправочной станции в Новороссийске локализован на площади 200 квадратных метров, сообщила
КРАСНОДАР, 13 апр — РИА Новости. Пожар на автозаправочной станции в Новороссийске локализован на площади 200 квадратных метров, сообщила
Ранее сообщалось, что в 12.50 мск водитель грузового автомобиля совершил наезд на цистерну с газом на автозаправочной станции в селе Владимировка Новороссийска, предварительно, пострадал один человек. С пожаром борются спасатели.
«В 13.44 мск пожар был локализован, его площадь составила 200 квадратных метров. Пожар повышенной сложности», — отметили в ведомстве.
В ГУМЧС добавили, что пожарные предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий горения. К тушению привлечены 43 человека и 15 единиц техники.
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