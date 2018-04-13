В Абинском районе с моста упал водовоз

По предварительным данным, 36-летний водитель покинул машину и не поставил ее на тормоз. Автомобиль «Урал» покатился и упал с моста, сообщили Юга.ру в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.