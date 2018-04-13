В Абинском районе с моста упал водовоз
В станице Холмской Абинского района произошла авария с водовозом.
В станице Холмской Абинского района произошла авария с водовозом.
По предварительным данным, 36-летний водитель покинул машину и не поставил ее на тормоз. Автомобиль «Урал» покатился и упал с моста, сообщили Юга.ру в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
В аварии никто не пострадал.
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