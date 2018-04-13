Аэропорт «Храброво» эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации
Аэропорт «Храброво» эвакуировали в пятницу, 13 апреля. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
Аэропорт «Храброво» эвакуировали в пятницу, 13 апреля. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
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«Персонал аэропорта принял все необходимые в таких случаях меры. Причины срабатывания сигнализации уточняются», — рассказала Грицун.
По сообщениям читателей «Клопс», пассажиров начали пускать в здание.
В январе в аэропорту Храброво срабатывала система пожаротушения. В результате в здании случился потоп.
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