Полигон ТБО горел в Богородском районе Нижегородской области 13 апреля

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в администрации района, сообщение о пожаре на полигоне, расположенном в 1 км восточнее от д. Лазарево, поступило в 06:30. На место выехали пожарные подразделения и установили, что горит мусор на площади 50 кв. метров.

Пожар потушен в 09:30. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Точная причина сейчас устанавливается, как и виновные в пожаре. По данным представителя администрации, огонь не причинил ущерба, пострадавших не зафиксировано.