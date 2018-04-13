Полигон ТБО горел в Богородском районе Нижегородской области 13 апреля
Нижний Новгород. 13 апреля.
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Нижний Новгород. 13 апреля.
Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в администрации района, сообщение о пожаре на полигоне, расположенном в 1 км восточнее от д. Лазарево, поступило в 06:30. На место выехали пожарные подразделения и установили, что горит мусор на площади 50 кв. метров.
Пожар потушен в 09:30. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Точная причина сейчас устанавливается, как и виновные в пожаре. По данным представителя администрации, огонь не причинил ущерба, пострадавших не зафиксировано.
Напомним, что 12 апреля произошел пожар на предприятии «Автоглушитель» на улице Памирской в Нижнем Новгороде. Огонь тушили более 100 человек.
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