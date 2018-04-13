СЖР пообещал следить за расследованием нападения на журналиста на Урале
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Союз журналистов России намерен следить за ходом расследования нападения на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина в Екатеринбурге, сообщается на сайте организации.
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