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15:16 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Самарой фура съехала в кювет и перевернулась

В ДТП не обошлось без пострадавших.

Накануне рано утром, 12 апреля, в Большечерниговском районе Самарской области произошло ДТП. Там перевернулась фура марки «Мерседес», сообщает региональное ГУ МВД России.

Примерно в 6−15 автомобиль, за рулем которого находился 29-летний мужчина с девятилетним стажем вождения, двигался по автодороге «Самара — Большая Черниговка». Большегруз ехал в направлении республики Казахстан со стороны областной столицы.

По имеющейся у стражей порядка версии событий, автомобилист не справился с рулевым управлением и съехал в кювет, где перевернулся.

В результате случившегося травмы получил водитель и его 31-летний пассажир.

Обоих пострадавших доставили бригадой скорой помощи в ближайшую больницу. По факту аварии проводят проверку сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, мужчина, находившийся за рулем машины, был трезв.

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