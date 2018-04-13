Под Самарой фура съехала в кювет и перевернулась
В ДТП не обошлось без пострадавших.
В ДТП не обошлось без пострадавших.
Накануне рано утром, 12 апреля, в Большечерниговском районе Самарской области произошло ДТП. Там перевернулась фура марки «Мерседес», сообщает региональное ГУ МВД России.
Примерно в 6−15 автомобиль, за рулем которого находился 29-летний мужчина с девятилетним стажем вождения, двигался по автодороге «Самара — Большая Черниговка». Большегруз ехал в направлении республики Казахстан со стороны областной столицы.
По имеющейся у стражей порядка версии событий, автомобилист не справился с рулевым управлением и съехал в кювет, где перевернулся.
В результате случившегося травмы получил водитель и его 31-летний пассажир.
Обоих пострадавших доставили бригадой скорой помощи в ближайшую больницу. По факту аварии проводят проверку сотрудники ГИБДД. По предварительной информации, мужчина, находившийся за рулем машины, был трезв.
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