Под Самарой фура съехала в кювет и перевернулась

Накануне рано утром, 12 апреля, в Большечерниговском районе Самарской области произошло ДТП. Там перевернулась фура марки «Мерседес», сообщает региональное ГУ МВД России.

Примерно в 6−15 автомобиль, за рулем которого находился 29-летний мужчина с девятилетним стажем вождения, двигался по автодороге «Самара — Большая Черниговка». Большегруз ехал в направлении республики Казахстан со стороны областной столицы.

По имеющейся у стражей порядка версии событий, автомобилист не справился с рулевым управлением и съехал в кювет, где перевернулся.

В результате случившегося травмы получил водитель и его 31-летний пассажир.