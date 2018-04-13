В Бресте пьяная мать уронила коляску с 4-месячным малышом. Ребенок в больнице
ЧП произошло в Бресте на бульваре Космонавтов в 19 часов. Женщина вышла из дома № 66, не удержала равновесия и перевернула коляску. Коляска крышей ударилась об асфальт. На предложение прохожих вызвать скорую женщина отреагировала матом, взяла малыша и скрылась. Позже выяснилось, что она была пьяна.
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