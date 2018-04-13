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15:17 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Бресте пьяная мать уронила коляску с 4-месячным малышом. Ребенок в больнице

ЧП произошло в Бресте на бульваре Космонавтов в 19 часов. Женщина вышла из дома № 66, не удержала равновесия и перевернула коляску. Коляска крышей ударилась об асфальт. На предложение прохожих вызвать скорую женщина отреагировала матом, взяла малыша и скрылась. Позже выяснилось, что она была пьяна.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Старший помощник прокурора Бреста Татьяна Литвинчук рассказала, что в милицию позвонили очевидцы:

— Малышу своевременно оказана медицинская помощь. Он в детской областной больнице. В ОВД администрации Московского района с заявлением о лишении 31-летней женщины родительских прав обратился дедушка малыша. По данному факту прокуратурой Бреста проводится проверка. Готовится предписание об отобрании малыша из семьи и признании ребенка нуждающимся в государственной защите. Еще до происшествия социально-педагогическим центром Бреста малыш признан находящимся в социально-опасном положении, так как оба родители злоупотребляют спиртным.

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