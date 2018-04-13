В Бресте пьяная мать уронила коляску с 4-месячным малышом. Ребенок в больнице

— Малышу своевременно оказана медицинская помощь. Он в детской областной больнице. В ОВД администрации Московского района с заявлением о лишении 31-летней женщины родительских прав обратился дедушка малыша. По данному факту прокуратурой Бреста проводится проверка. Готовится предписание об отобрании малыша из семьи и признании ребенка нуждающимся в государственной защите. Еще до происшествия социально-педагогическим центром Бреста малыш признан находящимся в социально-опасном положении, так как оба родители злоупотребляют спиртным.