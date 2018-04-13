Няня, убившая мать троих детей в Екатеринбурге, сядет на 11 лет
Сегодня в Екатеринбурге суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Екатерины Крысовой, которая убила мать троих детей на глазах у ребенка.
Сегодня в Екатеринбурге суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Екатерины Крысовой, которая убила мать троих детей на глазах у ребенка.
Как сообщили Накануне.RU в
В ходе суда было доказано, что 13 ноября 2017 года женщина находилась в Екатеринбурге, в общежитии на улице Донбасская, в нетрезвом состоянии. В присутствии трехлетнего ребенка, за которым она ухаживала, няня нанесла матери ребенка несколько ножевых ранений, от которых женщина впоследствии скончалась в больнице.
Как Накануне.RU сообщало ранее, внезапная ссора возникла
Установлено, что Крысова проживала в данной семье в качестве няни ребенка. У погибшей женщины было еще двое старших детей, но они проживали в другой семье, а младшему наняли за денежную плату сиделку. Няня ухаживала за трёхлетним мальчиком, пока его родители были на работе.
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