Сотрудник КТЖ пропал после отчета в Астане
10 апреля 28-летний Куаныш Рыскулов, сотрудник КТЖ, вышел с работы и пропал, передает ИА «NewTimes.kz».
10 апреля 28-летний Куаныш Рыскулов, сотрудник КТЖ, вышел с работы и пропал, передает ИА «NewTimes.kz».
«У нас пропал коллега, он вышел с отчета. В 22:00 он присутствовал на отчете, вышел со смены, пошел на остановку на вокзале “Нурлы жол”, он должен был ехать на Кургальджинское шоссе. Около 00:00 часов он разговаривал с матерью, сказал, что едет домой. После этого от него нет вестей», — рассказал коллега пропавшего.
Мужчина был одет в камуфлированную куртку, при себе имел спортивную сумку.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, просят связаться по номеру: +7 778 138 70 88.
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