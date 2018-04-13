Сотрудник КТЖ пропал после отчета в Астане

«У нас пропал коллега, он вышел с отчета. В 22:00 он присутствовал на отчете, вышел со смены, пошел на остановку на вокзале “Нурлы жол”, он должен был ехать на Кургальджинское шоссе. Около 00:00 часов он разговаривал с матерью, сказал, что едет домой. После этого от него нет вестей», — рассказал коллега пропавшего.



Мужчина был одет в камуфлированную куртку, при себе имел спортивную сумку.



Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, просят связаться по номеру: +7 778 138 70 88.