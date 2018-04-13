116 человек пожаловались на укусы клещей в Алматы

Источник: Nur.kz

По словам главного специалиста эпиднадзора Бостандыкского района Алматы Сары Тлеубергеновой, сейчас в медицинском учреждении находятся 38 взрослых и 78 детей. Также она добавила, что в случае укуса клеща, нужно обратиться в травматологические пункты не позднее 3 суток.

Отмечается, что работники санитарно-эпидемиологической службы не начинали обработку общественных мест в связи с плохими погодными условиями. Однако, сейчас дезинфекционисты планируют обработать 2354 городских гектара за две недели.