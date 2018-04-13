116 человек пожаловались на укусы клещей в Алматы
От укусов клещей в городе Алматы уже пострадали 116 человек, среди которых большинство — дети, передает телеканал КТК.
От укусов клещей в городе Алматы уже пострадали 116 человек, среди которых большинство — дети, передает телеканал КТК.
По словам главного специалиста эпиднадзора Бостандыкского района Алматы Сары Тлеубергеновой, сейчас в медицинском учреждении находятся 38 взрослых и 78 детей. Также она добавила, что в случае укуса клеща, нужно обратиться в травматологические пункты не позднее 3 суток.
Отмечается, что работники
Как сообщил начальник отдела центра дезинфекции города Алматы Бекболат Утегенов, они используют препарат Циперметрин-25, так как он опасен для насекомых и абсолютно безвреден для людей. Источник: телеканал КТК.
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