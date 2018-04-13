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15:27 (мск), источник: Nur.kz

116 человек пожаловались на укусы клещей в Алматы

От укусов клещей в городе Алматы уже пострадали 116 человек, среди которых большинство — дети, передает телеканал КТК.

Источник: Nur.kz

По словам главного специалиста эпиднадзора Бостандыкского района Алматы Сары Тлеубергеновой, сейчас в медицинском учреждении находятся 38 взрослых и 78 детей. Также она добавила, что в случае укуса клеща, нужно обратиться в травматологические пункты не позднее 3 суток.

Отмечается, что работники санитарно-эпидемиологической службы не начинали обработку общественных мест в связи с плохими погодными условиями. Однако, сейчас дезинфекционисты планируют обработать 2354 городских гектара за две недели.

Как сообщил начальник отдела центра дезинфекции города Алматы Бекболат Утегенов, они используют препарат Циперметрин-25, так как он опасен для насекомых и абсолютно безвреден для людей. Источник: телеканал КТК.

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