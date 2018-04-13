Sky News сообщили о пятилетней слежке за Скрипалями со стороны России

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Сообщается, что IT-эксперты из ГРУ отслеживали адреса электронной почты Юлии Скрипаль с 2013 года. Кроме того, по данным Седвилла, Россия занималась исследованиями по действию нервно-паралитических веществ при их нанесении на дверные ручки. Программу по подготовке специалистов, согласно сообщению, в России открыли в 2000-х годах.

На сайте телеканала отмечается, что Седвилл сообщил о слежке за Скрипалями в письме к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

4 марта Сергей и Юлия Скрипали были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.

Юлия Скрипаль выписана из окружной больницы в Солсбери, но ее лечение не закончено. СМИ сообщали, что после выписки из больницы Скрипаль доставили в безопасное место. В среду газета Sun со ссылкой на источники написала, что женщина доставлена в госпиталь на одной из британских военных баз.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) накануне сообщили о правильности выводов Великобритании по отравляющему веществу, которое было применено при нападении на Скрипалей, однако его название не приводится: оно указано в полной версии доклада, который эксперты направили странам-участницам организации.