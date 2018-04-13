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16:16 (мск), источник: Интерфакс

Sky News сообщили о пятилетней слежке за Скрипалями со стороны России

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU. Российские спецслужбы следили за семьей Скрипалей на протяжении пяти лет, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на советника правительства Великобритании по вопросам национальной безопасности Марка Седвилла.

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Сообщается, что IT-эксперты из ГРУ отслеживали адреса электронной почты Юлии Скрипаль с 2013 года. Кроме того, по данным Седвилла, Россия занималась исследованиями по действию нервно-паралитических веществ при их нанесении на дверные ручки. Программу по подготовке специалистов, согласно сообщению, в России открыли в 2000-х годах.

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На сайте телеканала отмечается, что Седвилл сообщил о слежке за Скрипалями в письме к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу.

4 марта Сергей и Юлия Скрипали были госпитализированы в британском Солсбери в критическом состоянии после взаимодействия с неизвестным веществом.

Юлия Скрипаль выписана из окружной больницы в Солсбери, но ее лечение не закончено. СМИ сообщали, что после выписки из больницы Скрипаль доставили в безопасное место. В среду газета Sun со ссылкой на источники написала, что женщина доставлена в госпиталь на одной из британских военных баз.

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Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) накануне сообщили о правильности выводов Великобритании по отравляющему веществу, которое было применено при нападении на Скрипалей, однако его название не приводится: оно указано в полной версии доклада, который эксперты направили странам-участницам организации.

Ранее 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в России. В Москве решительно отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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