Госкомитет по ЧС: в Башкирии первый этап паводка прошёл, ожидается второй
В Башкирии прошел первый этап паводка, связанный с прохождением максимальных уровней воды на степных реках.
В Башкирии прошел первый этап паводка, связанный с прохождением максимальных уровней воды на степных реках.
Количество подтопленных придомовых территорий сократилось до 530.
В этом году они были ниже нормы на 60 см. На р. Уршак наблюдался резкий подъем воды, вызванный затором льда, превышение поймы составляло 44 см, максимальный уровень прошёл.
Постепенно вода возвращается в свое русло и на реках Чермасан и Усень. Степные реки вскрылись раньше на 3−4 дня, чем в прошлом году.
Значения уровней воды рек на гидропостах ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» выше прошлогодних на 50−400 см.
территории 11 муниципальных районов, в которых зафиксированы факты подтопления территорий (Альшеевский, Баймакский, Бирский, Благоварский, Ишимбайский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Миякинский, Туймазинский, Чекмагушевский, Чишминский районы), обстановка стабилизировалась. Уровень воды в реках снижается, вода уходит с подтопленных участков, угрозы населению нет.
Сложная ситуация сохраняется на территории Уфимского района. В населенных пунктах Асаново, Зубово, Чесноковка остаются подтопленными придомовые территории и жилые дома. Уровни воды на реках Берсианка, Берсувань, Кармасан постепенно снижается, и вода уходит с подтопленных территорий. Резкий подъём уровня воды произошел и на реке Дёма в районе Бочкарево.
Существует риск выхода воды на пойму с подтоплением участков близлежащих населенных пунктов. В горных верховьях рек Белая и Уфа продолжается постепенное разрушение ледового покрова. Реки находятся в берегах.
Происходят колебания уровней воды от -93 см до +79 см в сутки. На следующей неделе ожидается дальнейший рост уровней воды на горных реках. Во втором этапе паводка можно ожидать выхода на пойму р. Дема, р. Белая в горной ее части, р. Инзер (Большой и Малый), р. Зилим, сообщили в
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