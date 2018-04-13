Госкомитет по ЧС: в Башкирии первый этап паводка прошёл, ожидается второй

Количество подтопленных придомовых территорий сократилось до 530. 7—9 апреля на степных реках Ашкадар, Стерля, Мелеуз, притоки реки Белая, наблюдалось вскрытие и прохождение максимальных уровней воды.

В этом году они были ниже нормы на 60 см. На р. Уршак наблюдался резкий подъем воды, вызванный затором льда, превышение поймы составляло 44 см, максимальный уровень прошёл.

Постепенно вода возвращается в свое русло и на реках Чермасан и Усень. Степные реки вскрылись раньше на 3−4 дня, чем в прошлом году.

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Значения уровней воды рек на гидропостах ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» выше прошлогодних на 50−400 см.

территории 11 муниципальных районов, в которых зафиксированы факты подтопления территорий (Альшеевский, Баймакский, Бирский, Благоварский, Ишимбайский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Миякинский, Туймазинский, Чекмагушевский, Чишминский районы), обстановка стабилизировалась. Уровень воды в реках снижается, вода уходит с подтопленных участков, угрозы населению нет.

Сложная ситуация сохраняется на территории Уфимского района. В населенных пунктах Асаново, Зубово, Чесноковка остаются подтопленными придомовые территории и жилые дома. Уровни воды на реках Берсианка, Берсувань, Кармасан постепенно снижается, и вода уходит с подтопленных территорий. Резкий подъём уровня воды произошел и на реке Дёма в районе Бочкарево.

Существует риск выхода воды на пойму с подтоплением участков близлежащих населенных пунктов. В горных верховьях рек Белая и Уфа продолжается постепенное разрушение ледового покрова. Реки находятся в берегах.