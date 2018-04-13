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16:21 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом устранили разлив нефти

На нефтепроводе ОА «РИТЭК» в Камышинском районе Волгоградской области произошел прорыв.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в межрайонной природоохранной прокуратуре, инцидент случился в Таловском сельском поселении. Нефть вылилась на участок земли сельскохозяйственного назначения площадью 260 квадратных метров. ОА «РИТЭК» в настоящее время ремонтирует нефтепровод. Загрязненный участок уже очистили.

Представители ФГБУ «Волгоградский референтный центр Россельхознадзора» отобрали пробы почвы. По результатам полученных лабораторных исследований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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