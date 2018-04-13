Под Волгоградом устранили разлив нефти

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в межрайонной природоохранной прокуратуре, инцидент случился в Таловском сельском поселении. Нефть вылилась на участок земли сельскохозяйственного назначения площадью 260 квадратных метров. ОА «РИТЭК» в настоящее время ремонтирует нефтепровод. Загрязненный участок уже очистили.